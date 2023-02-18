Niko Galesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Galesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Galesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Galesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Galesic 26 Mart 2001 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Niko Galešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Galesic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Niko Galesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Niko Galesic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niko Galesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Galesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Galesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Galesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2017 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2018 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC U19

19 Ağu 2019 yılında HNK Rijeka U19

17 Nisan 2020 yılında HNK Rijeka

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

Niko Galesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Galesic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niko Galesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lichterfelder FC (-2011), Hertha BSC (2011-2018)

Hırvatistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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