Niko Giantsopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Giantsopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Giantsopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Giantsopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Giantsopoulos 24 Haziran 1994 tarihinde Markham, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikolaos Giantsopoulos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Giantsopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niko Giantsopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Niko Giantsopoulos'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Niko Giantsopoulos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NikolaosGiants

http://www.instagram.com/nikolaosgiants

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Niko Giantsopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Giantsopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Niko Giantsopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Giantsopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Devonport

1 Ocak 2017 yılında Broadmeadow

1 Ocak 2018 yılında Launceston CFC

23 Ocak 2019 yılında Cavalry FC

1 Aralık 2020 yılında York United

20 Mayıs 2022 yılında Vancouver

23 Mayıs 2022 yılında York United

Niko Giantsopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Giantsopoulos şuan York United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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