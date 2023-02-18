Niko Havelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Havelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Havelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Havelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Havelka 17 Aralık 1999 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Havelka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S & E Management yapmaktadır. Niko Havelka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Havelka'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niko Havelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Havelka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Havelka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Havelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

19 Ağu 2013 yılında NK Varazdin Jgd

23 Ağu 2013 yılında M. Cakovec Jgd

1 Temmuz 2014 yılında M. Cakovec U17

17 Ağu 2015 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Varazdin U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Varazdin

26 Ağu 2019 yılında NK Podravina

31 Aralık 2019 yılında NK Varazdin

24 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

3 Ağu 2020 yılında Medjimurje

30 Haziran 2021 yılında Slaven Belupo

24 Ağu 2021 yılında Onisilos Sotira

28 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

Niko Havelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Havelka şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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