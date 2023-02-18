Niko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Jankovic 25 Ağu 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Janković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Jankovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Niko Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niko Jankovic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 18 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Niko Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart Alt.

2 Eylül 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

19 Ocak 2021 yılında Slaven Belupo

11 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

14 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

24 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

31 Ocak 2022 yılında Zrinjski Mostar

19 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

20 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

18 Ocak 2024 yılında Dinamo Zagreb

Niko Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Jankovic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Niko Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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