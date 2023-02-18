Niko Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niko Rak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niko Rak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niko Rak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Rak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Rak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Rak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Rak 26 Temmuz 2003 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Rak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niko Rak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niko Rak'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niko Rakboyu ve yaşı kaç

Niko Rak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Rak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Niko Rak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Rak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Sibenik U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

Niko Rak kimdir

Niko Rak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Rak şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Šibenik (2011-2021)

Niko Rak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Niko Rak nereli

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