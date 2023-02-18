Niko Tolj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Tolj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Tolj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Tolj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Tolj 24 Ekim 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Tolj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niko Tolj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Tolj'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niko Tolj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Tolj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Tolj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Tolj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında NK Trnje Zagreb

5 Şubat 2016 yılında NK Sesvete Jgd

1 Temmuz 2016 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Sesvete U19

15 Şubat 2019 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2020 yılında NK Kustosija

15 Şubat 2021 yılında NK Kurilovec

22 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Niko Tolj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Tolj şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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