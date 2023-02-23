Nikodem Niski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Niski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikodem Niski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikodem Niski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikodem Niski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Niski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikodem Niski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Niski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikodem Niski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikodem Niski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikodem Niski 14 Nisan 2002 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikodem Niski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikodem Niski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikodem Niski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikodem Niski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikodem Niski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikodem Niski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

14 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

4 Şubat 2021 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2021 yılında Legia Varşova

12 Ocak 2022 yılında GKS Belchatow

25 Şubat 2022 yılında Legia II

26 Ocak 2023 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Nikodem Niski kimdir

Nikodem Niski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikodem Niski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Huragan Wołomin, Legia Warszawa

Nikodem Niski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikodem Niski nereli

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