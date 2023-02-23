Nikodem Sujecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Sujecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikodem Sujecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikodem Sujecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikodem Sujecki 27 Şubat 2003 tarihinde Kutno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Nikodem Sujecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikodem Sujecki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikodem Sujecki'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikodem Sujecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikodem Sujecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikodem Sujecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikodem Sujecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pogon U19

16 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

10 Eylül 2020 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2021 yılında Pogon Szczecin

15 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2022 yılında Pogon Szczecin

7 Temmuz 2022 yılında Resovia

Nikodem Sujecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikodem Sujecki şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Nikodem Sujecki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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