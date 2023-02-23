Nikodem Zielonka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Zielonka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikodem Zielonka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikodem Zielonka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikodem Zielonka 17 Ağustos 2004 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikodem Zielonka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikodem Zielonka'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikodem Zielonka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikodem Zielonka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Gornik II
31 Ocak 2022 yılında Górnik Zabrze
Nikodem Zielonka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikodem Zielonka şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Rozwój Katowice
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.