Nikodem Zielonka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikodem Zielonka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikodem Zielonka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikodem Zielonka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.