Nikola Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Andric 23 Mayıs 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Андрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Andric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Nikola Andric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Andric'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

23 Ocak 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

25 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

Nikola Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Andric şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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