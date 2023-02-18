Nikola Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Barisic 9 Ekim 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Barišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Barisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Barisic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Barisic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dubrava Tk U17

1 Temmuz 2019 yılında Dubrava Tk U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Dubrava ZG

Nikola Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Barisic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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