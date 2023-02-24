Nikola Begovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Begovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Begovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Begovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Begovic 17 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Begović Nikola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Begovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Begovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Begovic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Begovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Begovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Begovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Begovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Begovic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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