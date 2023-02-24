Nikola Bjelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Bjelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Bjelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Bjelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Bjelos 3 Ağustos 1998 tarihinde Sokolac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Bjeloš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Bjelos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Harald Heiss yapmaktadır. Nikola Bjelos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Bjelos'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Bjelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Bjelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Bjelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Bjelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2017 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag B

19 Nisan 2019 yılında Slavija S.

20 Ocak 2020 yılında Celik Zenica

17 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

9 Şubat 2021 yılında Slavija S.

Nikola Bjelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Bjelos şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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