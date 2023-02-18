Nikola Bogdanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Bogdanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Bogdanovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Bogdanovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Bogdanovski 25 Ocak 1999 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Богдановски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Bogdanovski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Bogdanovski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Bogdanovski'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Bogdanovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Bogdanovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Bogdanovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Bogdanovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

27 Temmuz 2018 yılında FK Bezanija

25 Temmuz 2019 yılında Radnik

26 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

31 Aralık 2019 yılında Radnik

21 Ocak 2020 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2020 yılında Radnik

9 Ağu 2022 yılında Novi Pazar

Nikola Bogdanovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Bogdanovski şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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