Nikola Boranijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Boranijasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Boranijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Boranijasevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Boranijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Boranijasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Boranijasevic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Boranijasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Boranijasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Boranijasevic 19 Mayıs 1992 tarihinde Nova Varoš şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nikola Boranijašević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Boranijasevic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Nikola Boranijasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Boranijasevic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Boranijasevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolaboranijasevic

Nikola Boranijasevicboyu ve yaşı kaç

Nikola Boranijasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Boranijasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Boranijasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Boranijasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Rudar

30 Haziran 2012 yılında Borac Cacak

1 Ağu 2015 yılında Ventspils

13 Temmuz 2017 yılında Napredak

7 Ocak 2019 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

Nikola Boranijasevic kimdir

Nikola Boranijasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Boranijasevic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Nikola Boranijasevic nereli

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