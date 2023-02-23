Nikola Borisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Borisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Borisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Borisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Borisov 21 Kasım 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Бориславов Борисов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Borisov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Borisov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Borisov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Borisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Borisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Borisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Borisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında CSKA-Sofia

5 Ocak 2019 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

1 Ocak 2021 yılında Dobroslavtsi

2 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

Nikola Borisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Borisov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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