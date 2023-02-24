Nikola Borisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Borisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Borisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Borisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Borisov 14 Temmuz 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Борисов Борисов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Borisov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Borisov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Borisov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Borisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Borisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Borisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Borisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vitosha

1 Ocak 2020 yılında Strumska Slava

5 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 II

Nikola Borisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Borisov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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