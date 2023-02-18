Nikola Bursac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Bursac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Bursac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Bursac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Bursac 11 Eylül 2001 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Bursać / Никола Бурсаћ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Bursac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Sports Management yapmaktadır. Nikola Bursac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Bursac'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Bursac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Bursac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Bursac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Bursac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında FK TSC U19

1 Temmuz 2020 yılında FK TSC

4 Ağu 2021 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında FK TSC

10 Şubat 2023 yılında Spartak

30 Haziran 2023 yılında FK TSC

Nikola Bursac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Bursac şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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