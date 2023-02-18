Nikola Cavlina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cavlina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cavlina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cavlina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cavlina 2 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Čavlina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cavlina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Nikola Cavlina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Cavlina'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Cavlina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cavlina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cavlina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cavlina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb II

29 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Nikola Cavlina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cavlina şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Cavlina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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