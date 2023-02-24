Nikola Celebic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Celebic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Celebic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Celebic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Celebic 4 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Celebic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Celebic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Celebic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Celebic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Celebic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Celebic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Celebic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında BSK Borca

1 Ocak 2013 yılında OFK Petrovac

12 Temmuz 2014 yılında B. Podgorica

24 Ocak 2015 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2016 yılında Radnik Bijelj.

18 Ocak 2017 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2018 yılında Mladost Ljes

25 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

Nikola Celebic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Celebic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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