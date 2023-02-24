Nikola Cetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cetkovic 6 Şubat 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Ćetković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cetkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Cetkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Cetkovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Cetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zeljeznicar BL

1 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

Nikola Cetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cetkovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Cetkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 22 numaralı formasıyla 19 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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