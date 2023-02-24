Nikola Cicovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cicovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cicovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cicovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cicovic 16 Eylül 2001 tarihinde Kasindo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Cicović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cicovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Cicovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Cicovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Cicovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cicovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cicovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cicovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Romanija Pale

13 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

15 Eylül 2022 yılında FK Romanija Pale

1 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici

Nikola Cicovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cicovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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