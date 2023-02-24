Nikola Cimbaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cimbaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cimbaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Cimbaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Cimbaljevic 25 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Цимбаљевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Cimbaljevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Cimbaljevic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Cimbaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Cimbaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2017 yılında Mornar Bar
16 Şubat 2018 yılında FK Celik Niksic
1 Şubat 2019 yılında Bilinmiyor
1 Ağustos 2020 yılında OFK Niksic
Nikola Cimbaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Cimbaljevic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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