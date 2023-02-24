Nikola Cimbaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cimbaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Cimbaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Cimbaljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.