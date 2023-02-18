Nikola Cipric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cipric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cipric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cipric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cipric 27 Nisan 2003 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Ciprić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cipric Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Nikola Cipric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Cipric'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Cipric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cipric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cipric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cipric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2017 yılında Posavac Davor

7 Eylül 2018 yılında HASK ZG U17

11 Ağu 2020 yılında NK Rudes U19

13 Ağu 2021 yılında HNK Gorica U19

4 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Nikola Cipric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cipric şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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