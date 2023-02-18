Nikola Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cirkovic 4 Aralık 1991 tarihinde Priboj şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ћирковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cirkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Nikola Cirkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Cirkovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Cirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Metalac

6 Temmuz 2015 yılında FK Minsk

31 Ağu 2015 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

3 Şubat 2022 yılında SC Kfar Qasem

26 Temmuz 2022 yılında Mladost

Nikola Cirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cirkovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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