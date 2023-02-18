Nikola Colic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Colic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Colic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Colic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Colic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Colic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Colic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Colic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Colic 17 Ağu 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Чолић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Colic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Nikola Colic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Colic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Colic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/colicnikola10/

Nikola Colicboyu ve yaşı kaç

Nikola Colic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Colic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Colic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Colic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

1 Ağu 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2020 yılında Partizan

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

7 Eylül 2022 yılında FK TSC

Nikola Colic kimdir

Nikola Colic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Colic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad

Nikola Colic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Nikola Colic nereli

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