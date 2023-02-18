Nikola Cumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cumic 20 Kasım 1998 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Чумић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cumic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Nikola Cumic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Cumic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Cumic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cumicnikola17/

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Nikola Cumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cumic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Cumic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2016 yılında Metalac

14 Ocak 2019 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2020 yılında Olimpiakos

14 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

16 Eylül 2020 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2021 yılında FC Luzern

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2022 yılında Vojvodina

Nikola Cumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cumic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Cumic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Uzice (-12/2014)

Sırbistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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