Nikola Cvijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cvijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Cvijovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Cvijovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Cvijovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Cvijovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Cvijovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Cvijovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Cvijovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Cvijovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Cvijovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Cvijovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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