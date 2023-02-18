Nikola Disic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Disic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Disic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Disic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Disic 8 Temmuz 1998 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Disic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Disic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Disic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Disic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Disic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Disic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Disic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında FK Smederevo U19

1 Temmuz 2015 yılında Mihajlovac

9 Ocak 2017 yılında Javor-Matis

25 Ağu 2017 yılında Lokomotiva

31 Aralık 2017 yılında Javor-Matis

12 Temmuz 2018 yılında JSG Aarbergen

14 Ocak 2020 yılında Mihajlovac

30 Temmuz 2020 yılında Zarkovo

5 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Nikola Disic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Disic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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