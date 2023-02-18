Nikola Djoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Djoric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Djoric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Djoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Djoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Djoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Djoric 3 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ђорић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Djoric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Djoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Djoric'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Djoricboyu ve yaşı kaç

Nikola Djoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Djoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Djoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Djoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rad U17

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2019 yılında Rad Belgrad

8 Ağu 2019 yılında Zelez. Pancevo

31 Aralık 2019 yılında Rad Belgrad

14 Ocak 2020 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2020 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

23 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında A. Klagenfurt

Nikola Djoric kimdir

Nikola Djoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Djoric şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Nikola Djoric nereli

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