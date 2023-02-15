Nikola Djurdjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djurdjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Djurdjic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Djurdjic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Djurdjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djurdjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Djurdjic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Djurdjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Djurdjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Djurdjic 1 Nisan 1986 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Никола Ђурђић / Nikola Đurđić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Djurdjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Nikola Djurdjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Djurdjic'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Djurdjicboyu ve yaşı kaç

Nikola Djurdjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Djurdjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Djurdjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Djurdjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vozdovac

1 Ocak 2009 yılında Haugesund

20 Ağu 2012 yılında Helsingborgs IF

31 Aralık 2012 yılında Haugesund

1 Ocak 2013 yılında Greuther Fürth

3 Temmuz 2014 yılında Augsburg

17 Temmuz 2015 yılında Malmö FF

31 Aralık 2015 yılında Augsburg

1 Şubat 2016 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2016 yılında Augsburg

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

31 Ocak 2017 yılında Randers

15 Mart 2018 yılında Hammarby

24 Ocak 2020 yılında CD Rongcheng

12 Nisan 2021 yılında ZJ FC

31 Temmuz 2021 yılında CD Rongcheng

11 Ağu 2021 yılında Degerfors

Nikola Djurdjic kimdir

Nikola Djurdjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Djurdjic şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnički Pirot

Nikola Djurdjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 24 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Djurdjic nereli

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