Nikola Djurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Djurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Djurkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Djurkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Djurkovic 15 Şubat 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Djurkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Djurkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Djurkovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Djurkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Djurkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Djurkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Djurkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

Nikola Djurkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Djurkovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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