Nikola Dovedan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Dovedan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Dovedan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Dovedan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Dovedan 6 Temmuz 1994 tarihinde Tulln şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Dovedan Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Nikola Dovedan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Dovedan'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Dovedan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Dovedan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Dovedan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Dovedan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2006 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2009 yılında AKA Austria U17

30 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2011 yılında RB Juniors

1 Temmuz 2012 yılında FC Liefering

1 Eylül 2014 yılında LASK

1 Temmuz 2016 yılında SCR Altach

30 Haziran 2017 yılında LASK

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

2 Temmuz 2017 yılında Heidenheim

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2022 yılında Austria Wien

Nikola Dovedan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Dovedan şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Tulln (04/2001-11/2006), Austria Wien (11/2006-2010), Red Bull Salzburg (2010-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.