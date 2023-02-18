Nikola Furtula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Furtula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Furtula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Furtula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Furtula 11 Eylül 1997 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Фуртула şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Furtula Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Furtula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Furtula'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Furtula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Furtula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Furtula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Furtula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2015 yılında CSK Celarevo

17 Şubat 2017 yılında BSK Borca

10 Şubat 2018 yılında Radnicki Sombor

8 Şubat 2020 yılında Becej

14 Ağu 2020 yılında Hajduk 1912

11 Ocak 2021 yılında Spartak

17 Eylül 2021 yılında Metalac

Nikola Furtula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Furtula şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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