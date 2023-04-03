Nikola Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Gajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.