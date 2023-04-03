Nikola Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Gajic 9 Ekim 2005 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Gajic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Gajic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2019 yılında Graficar U15
1 Temmuz 2020 yılında Graficar U16
29 Temmuz 2021 yılında Spartak U17
1 Haziran 2023 yılında Spartak U19
Nikola Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Gajic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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