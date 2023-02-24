Nikola Gelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Gelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Gelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Gelin 6 Nisan 2004 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Любенов Гелин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Gelin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. Nikola Gelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 8 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Gelin'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Gelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Gelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Gelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Gelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2021 yılında Botev II

Nikola Gelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Gelin şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Gelin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Plovdiv, Spartak Plovdiv, Botev Plovdiv (2014-2021)

Bulgaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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