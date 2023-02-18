Nikola Glisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Glisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Glisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Glisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Glisic 30 Haziran 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Глишић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Glisic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Nikola Glisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Glisic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Glisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Glisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Glisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Glisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2019 yılında IMT Belgrad

18 Ocak 2022 yılında Kızılyıldız

19 Ocak 2022 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Nikola Glisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Glisic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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