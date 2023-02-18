Nikola Grbovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Grbovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Grbovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Grbovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Grbovic 18 Şubat 1998 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Грбовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Grbovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Grbovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Grbovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Grbovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Grbovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Grbovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Grbovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Metalac

1 Ağu 2017 yılında FK Buducnost

31 Aralık 2017 yılında Metalac

1 Şubat 2018 yılında Polet Ljubic

30 Haziran 2018 yılında Metalac

29 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola Grbovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Grbovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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