Nikola Gulan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gulan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Gulan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Gulan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Gulan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Gulan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Gulan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Gulan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Gulan 23 Mart 1989 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Гулан şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Gulan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Nikola Gulan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Gulan'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Gulanboyu ve yaşı kaç

Nikola Gulan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Gulan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Gulan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Gulan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Partizan

2 Ağu 2007 yılında Fiorentina

3 Ağu 2007 yılında Partizan

31 Aralık 2007 yılında Fiorentina

1 Ocak 2008 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2008 yılında Fiorentina

2 Şubat 2009 yılında 1860 München

30 Haziran 2009 yılında Fiorentina

18 Ağu 2009 yılında Empoli

30 Haziran 2010 yılında Fiorentina

31 Ocak 2012 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2012 yılında Fiorentina

6 Ağu 2012 yılında Modena

1 Temmuz 2013 yılında Partizan

1 Eylül 2014 yılında Mallorca

23 Temmuz 2015 yılında Mouscron

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2017 yılında Mouscron

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2019 yılında Hapoel Haifa

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Häcken

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Balzan FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Nikola Gulan kimdir

Nikola Gulan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Gulan şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Partizan Belgrad

Nikola Gulan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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Nikola Gulan nereli

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