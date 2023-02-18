Nikola İgnjatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola İgnjatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola İgnjatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola İgnjatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola İgnjatovic 2 Şubat 1998 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Игњатовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola İgnjatovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola İgnjatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola İgnjatovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola İgnjatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola İgnjatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola İgnjatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola İgnjatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OFK Beograd U17

1 Temmuz 2015 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2017 yılında OFK Belgrad

21 Temmuz 2020 yılında Zarkovo

17 Ocak 2022 yılında Radnik

15 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola İgnjatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola İgnjatovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.