Nikola İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola İvanovic 20 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ивановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola İvanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola İvanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola İvanovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

26 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG

Nikola İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola İvanovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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