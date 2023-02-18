Nikola Jambor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jambor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jambor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jambor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jambor 25 Eylül 1995 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jambor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jambor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Jambor'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jambor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jambor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jambor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jambor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sl. Belupo U19

7 Şubat 2014 yılında Koprivnica

30 Haziran 2014 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2016 yılında KSC Lokeren

3 Temmuz 2017 yılında NK Osijek

30 Haziran 2018 yılında KSC Lokeren

7 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2021 yılında Moreirense

29 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Nikola Jambor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jambor şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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