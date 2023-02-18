Nikola Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Janjic 14 Temmuz 2002 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Janjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Janjic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Janjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Janjic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikola Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Niksic

6 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

Nikola Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Janjic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Janjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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