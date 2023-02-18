Nikola Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jankovic 7 Haziran 1993 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Јанковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jankovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Nikola Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Jankovic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kolubara

17 Ocak 2013 yılında Čukarički

3 Ocak 2017 yılında NK Krsko

4 Ocak 2017 yılında Jablonec

30 Haziran 2017 yılında NK Krsko

13 Temmuz 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2019 yılında FK Indjija

12 Şubat 2020 yılında Zvijezda 09

15 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2020 yılında Kolubara

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Nikola Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jankovic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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