Nikola Jelacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jelacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jelacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jelacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jelacic 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Jelačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jelacic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jelacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Jelacic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jelacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jelacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jelacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jelacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jelacic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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