Nikola Jojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jojic 15 Eylül 2003 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Јојић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jojic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jojic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Jojic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Jojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

Nikola Jojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jojic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Jojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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