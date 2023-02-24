Nikola Jovandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jovandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jovandic 10 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Jovandić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jovandic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jovandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovandic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jovandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jovandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jovandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jovandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zeljeznicar BL

Nikola Jovandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jovandic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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