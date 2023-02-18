Nikola Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jovanovic 24 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovanovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2021 yılında Jedinstvo Sur

29 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Nikola Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jovanovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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