Nikola Jovicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Jovicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Jovicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Jovicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Jovicevic 4 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Јовићевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Jovicevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Jovicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Jovicevic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Jovicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Jovicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Jovicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Jovicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Mladost Ljes

24 Temmuz 2017 yılında FK Bokelj

31 Temmuz 2017 yılında FK Jezero

30 Haziran 2018 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2018 yılında FK Jezero

Nikola Jovicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Jovicevic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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