Nikola Kalinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kalinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kalinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kalinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kalinic 5 Ocak 1988 tarihinde Solin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Kalinić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kalinic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Nikola Kalinic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Kalinic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Kalinic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nikolakalinic

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http://www.instagram.com/nikolakalinic/

Nikola Kalinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kalinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Kalinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kalinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2004 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2005 yılında Hajduk Split

1 Ağu 2006 yılında NK Istra

31 Aralık 2006 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2007 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2007 yılında Hajduk Split

3 Ağu 2009 yılında Blackburn

12 Ağu 2011 yılında Dnipro

14 Ağu 2015 yılında Fiorentina

22 Ağu 2017 yılında Milan

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

1 Temmuz 2018 yılında Milan

9 Ağu 2018 yılında Atlético Madrid

2 Eylül 2019 yılında Roma

31 Ağu 2020 yılında Atlético Madrid

5 Ekim 2020 yılında Hellas Verona

7 Şubat 2022 yılında Hajduk Split

Nikola Kalinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kalinic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Kalinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 15 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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